У Франції незадоволені, як в ЄС борються з антисемітизмом

Міністр Франції у справах Євросоюзу Лоранс Бун заявила, що 13 країн-членів ЄС не ухвалили національні плани боротьби з антисемітизмом, що вони зобов'язалися зробити до кінця 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Як заявили в офісі міністерки, меншість країн-членів ЄС, які не називають, навіть не реєструють антисемітські дії як такі та не відрізняють їх від інших видів правопорушень попри те, що стратегія ЄС засуджує "непослідовну" реєстрацію інцидентів.

Це відбувається зокрема тому, зазначили в офісі Бун, що країни-члени ЄС використовують різні методології, і тому дані щодо антисемітських дій не можна порівняти.

Міністерка підтвердила, що через низький рівень імплементації національних стратегій щодо цього питання вона чинитиме дипломатичний тиск на Єврокомісію, щоб з'ясувати позиції ЄС.

"Єврокомісія має моральний обов'язок звернутися до держав-членів з проханням мобілізуватися в питанні антисемітизму в світлі подій останнього місяця", – додала Бун.

Прийнята в 2021 році перша в історії стратегія ЄС щодо боротьби з антисемітизмом та сприяння життю євреїв, яка не є юридично зобов'язуючою, окреслює кілька реформ, що допоможуть державам-членам посилити свою боротьбу та "взяти на себе зобов'язання щодо майбутнього, вільного від антисемітизму в ЄС і за його межами".

Раніше повідомляли, що французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.

Перед цим Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.

В суботу, 4 листопада, у французькому місті Ліон скоїли напад на жінку єврейського віросповідання з ножем, імовірно, на ґрунті антисемітизму.