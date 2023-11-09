Грузия вернула домой гражданина, похищенного оккупантами РФ несколько дней назад

Грузия вернула домой гражданина, задержанного российскими военными в районе села Кирбали тогда же, когда еще одного грузина они застрелили.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что задержанный гражданин Грузии по имени Леван Дотиашвили уже освобожден и находится на территории, подконтрольной правительству.

Российские военные из оккупированного Цхинвальского региона задержали Дотиашвили в понедельник 6 ноября возле храма Ломиса в Горийском муниципалитете. Тогда же второго местного жителя Тамаза Гинтури застрелили при попытке задержания.

Дотиашвили забрали в Цхинвали и поместили в СИЗО по обвинению в нарушении "госграницы".

В СГБ рассказали, что у мужчины травма лица, другие детали относительно его состояния сообщат после медосмотра.

Как известно, у линии разграничения с оккупированными территориями Цхинвальского региона (Южной Осетии) регулярно происходят случаи похищения российскими военными местных жителей-граждан Грузии. Перед инцидентом с убийством гражданина Грузии предыдущий случай похищения был 31 октября.

Также РФ систематически осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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