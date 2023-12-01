В Германии задержали выходца из Ирака, который угрожал терактом

В немецкой федеральной земле Нижняя Саксония по подозрению в подготовке теракта в период рождественских праздников задержали 20-летнего выходца из Ирака.

Об этом сообщила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Он объявил, что хочет совершить нападения в связи с массовыми мероприятиями в период Рождества, и именно поэтому мы его превентивно задержали", – сказала Беренс. Операция по задержанию мужчины была проведена 21 ноября в Гельмштедте.

По словам Беренс, в частности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке полиция во время рождественских ярмарок действует "очень четко и надежно".

Глава МВД Нижней Саксонии напомнила, что в Германии есть исламисты, которые продолжают угрожать нападениями. "Совсем недавно в Северном Рейне – Вестфалии и Бранденбурге были арестованы два молодых человека, которые, как утверждается, симпатизировали террористической организации "Исламское государство" и планировали нападение на рождественский базар", – сказала Беренс.

Недавно Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о повышенном риске совершения террористических атак со стороны представителей радикальных исламистских группировок. Возможные атаки исламистов ведомство объяснило эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, произошедшей после атаки на Израиль боевиков радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

Вслед за BfV об опасности исламистских атак предупредила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. "Исламистские террористические организации, а также отдельные преступники-исламисты представляют собой значительную опасность, которая существует во все времена", – заявила она в беседе с информационным агентством Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам Фезер, немецкие власти в последние недели "предприняли последовательные действия против исламистской сцены", поскольку внимательно следят за меняющейся ситуацией и отслеживают угрозы. "Мы разрушаем исламистские структуры и прекращаем террористическую пропаганду, которая призвана вдохновлять и радикализировать преступников", – заявила министр.

В начале ноября, после того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности ХАМАС в стране, министр внутренних дел Нэнси Фезер воплотила запрет в жизнь.