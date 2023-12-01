В Естонії кажуть, що посилення кордону з РФ потребуватиме значно більше коштів

Через зміну ситуації з безпекою облаштування кордону Естонії з Росією обійдеться у значно більше суму, ніж планувалося..

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Хоча роботи з облаштування східного кордону йдуть за графіком, зміна ситуації з безпекою, означає, що прикордонна інфраструктура потребує нових систем спостереження і виявлення безпілотників, через що вартість робіт значно збільшиться.

На будівництво та утримання прикордонної інфраструктури на східному кордоні Естонії заплановано близько 150 млн євро, з яких уже освоєно близько 60 млн.

Однак технічні системи прикордонного контролю, що швидко змінюються і розвиваються, роблять будівництво прикордонної інфраструктури більш дорогим.

"Уже сьогодні є дії і технічні засоби, які не покриваються бюджетом. Ми з Міністерством внутрішніх справ постійно шукаємо можливості знайти бюджетні кошти для їх реалізації. Ми бачимо, що додаткові ресурси знадобляться для нарощування можливостей моніторингу і – з урахуванням нинішніх тенденцій у сфері безпеки – безсумнівно, для нарощування можливостей виявлення безпілотників і протидії їм", – сказала керівниця проєкту з облаштування кордону Департаменту поліції та прикордонної охорони Мерле Тікк.

Як повідомлялося, після закриття фінського кордону з Росією Естонія відзначає зростання руху через свої КПП на кордоні з РФ.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон Фінляндії з РФ повністю закрився до 13 грудня – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Уряд пішов на такий безпрецедентний крок після того, як на КПП почали масово приходити шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали на виїзд людей, які не мали необхідних документів для в'їзду до ЄС.

У Таллінні вже заявили, що теж готові закрити кордон з Росією, якщо у цьому буде необхідність.