В Эстонии говорят, что на усиление границы с РФ потребуется значительно больше средств

Обустройство границы Эстонии с Россией будет стоить гораздо больше, чем планировалось, в связи с изменением ситуации с безопасностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Хотя работы по обустройству восточной границы идут по графику, изменение ситуации с безопасностью означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость работ значительно увеличится.

На строительство и содержание пограничной инфраструктуры на восточной границе Эстонии запланировано около 150 млн евро, из которых уже освоено около 60 млн.

Однако быстро меняющиеся и развивающиеся технические системы пограничного контроля делают строительство пограничной инфраструктуры более дорогостоящим.

"Уже сегодня есть действия и технические средства, которые не покрываются бюджетом. Мы с Министерством внутренних дел постоянно ищем возможности найти бюджетные средства для их реализации.

Мы видим, что дополнительные ресурсы понадобятся для наращивания возможностей мониторинга и – с учетом нынешних тенденций в сфере безопасности – несомненно, для наращивания возможностей обнаружения беспилотников и противодействия им", – сказала руководитель проекта по обустройству границы Департамента полиции и пограничной охраны Мерле Тикк.

Как сообщалось, после закрытия финской границы с Россией Эстония отмечает рост движения через свои КПП на границе с РФ.

Напомним, 30 ноября граница Финляндии с РФ полностью закрылась до 13 декабря – продолжается только движение грузов по железной дороге.

Правительство Финляндии пошло на такой беспрецедентный шаг после того, как на КПП начали массово прибывать искатели убежища. Ранее российские пограничники не пропускали на своих КПП людей, не имевших необходимых документов, чтобы попасть в ЕС.

В Таллинне уже заявили, что тоже готовы закрыть границу с Россией, если в этом будет необходимость.