Німеччина закрила свої консульства ще у двох російських містах

Вслід за закриттям консульства у Калінінграді Німеччина закрила свої генконсульства в російських містах Новосибірськ і Єкатеринбург.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться на сайтах диппредставництв.

"Генеральне консульство в Єкатеринбурзі закрито. Звертайтеся, будь ласка, до посольства Німеччини в Москві", – ідеться в повідомленні.

Аналогічне повідомлення розміщене і на сайті представництва в Новосибірську.

Напередодні стало відомо, що Німеччина закрила своє генконсульство у Калінінграді.

Чотири з п'яти консульств Німеччини в Росії були закриті в травні, коли Берлін на вимогу РФ намагався скоротити кількість державних службовців в країні до 350.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що за такої кількості консульствам буде складно продовжувати свою регулярну роботу.

Після вторгнення РФ в Україну минулого року Німеччина разом з іншими європейськими країнами вислала десятки російських дипломатів.

Німеччина у відповідь на обмеження Росією чисельності німецьких держслужбовців на її території влітку відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п’яти консульств Росії у Німеччині.