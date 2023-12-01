Германия закрыла свои консульства в еще двух российских городах

Вслед за закрытием консульства в Калининграде Германия закрыла свои генконсульства в российских городах Новосибирск и Екатеринбург.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится на сайтах немецких диппредставительств.

"Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", – говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение размещено и на сайте представительства в Новосибирске.

Накануне стало известно, что Германия закрыла свое генконсульство в Калининграде.

Четыре из пяти консульств Германии в России были закрыты в мае, когда Берлин по требованию РФ пытался сократить количество своих государственных служащих в стране до 350.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что при таком количестве консульствам будет сложно продолжать свою регулярную работу.

После вторжения РФ в Украину в прошлом году Германия вместе с другими европейскими странами выслала десятки российских дипломатов.

Германия в ответ на ограничение Россией численности немецких госслужащих на ее территории летом отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств России в Германии.