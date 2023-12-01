Підсанкційний Лавров поностальгував за відпочинком у Північній Македонії

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, чий приїзд викликав додаткову кризу в ОБСЄ і через якого близько половини міністрів відмовилися від участі у зустрічі, на пресконференції у Скоп'є поностальгував за своїм минулим відпочинком у балканській країні.

Про це Лавров сказав на персконференції 1 грудня, повідомляє зі Скоп’є кореспондент "Європейської правди".

Завершуючи спілкування з журналістами, Лавров заявив, що задоволений подорожжю до Північної Македонії, а також зізнався, що йому подобалось відпочивати тут.

"Я був дуже давно тут вперше. Основний час я провів в Охриді. Фантастичне місто, мені посол розповів, що там доводиться храми закривати через нестачу парафіян. Це, звичайно, дуже сумно. Дуже красиве місто, де відчуваєш себе... ближче до бога", – заявив російський міністр.

Лавров також розкритикував македонську владу, попри те, що вона поступилася під російським тиском, звинуватив її у русофобії, і заявив, що македонські громадяни, на його переконання, люблять Росію, бо його "добре приймали" і нібито раділи, побачивши росіян. "Я відчував світло, яке виходило від людей, коли ми проїздили повз", – поділився Лавров тим, якою йому видалася Північна Македонія.

Лавров отримав надзвичайний дозвіл на відвідування Північної Македонії, а також дозвіл на проліт урядового борту над територією ЄС попри санкції задля участі у засіданні ОБСЄ.

Як повідомлялося, у Скоп’є Лавров хамив журналістам, а також не виключив можливості блокади кадрових рішень ОБСЄ.

Детально про події у Скоп’є читайте в статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова".

"Європейська правда" стежитиме за перебігом міністерського засідання ОБСЄ.

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