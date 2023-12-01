Подсанкционный Лавров поностальгировал по отдыху в Северной Македонии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чей приезд вызвал дополнительный кризис в ОБСЕ и из-за которого около половины министров отказались от участия во встрече, на пресс-конференции в Скопье поностальгировал по своему прошлому отдыху в балканской стране.

Об этом Лавров сказал на персконференции 1 декабря, сообщает из Скопье корреспондент "Европейской правды".

Завершая общение с журналистами, Лавров заявил, что доволен путешествием в Северную Македонию, а также признался, что ему нравилось отдыхать здесь.

"Я был очень давно здесь впервые. Основное время я провел в Охриде. Фантастический город, мне посол рассказал, что там приходится храмы закрывать из-за недостатка прихожан. Это, конечно, очень печально. Очень красивый город, где чувствуешь себя... ближе к богу", – заявил российский министр.

Лавров также раскритиковал македонские власти, несмотря на то, что они уступили под российским давлением, обвинил их в русофобии, и заявил, что македонские граждане, по его убеждению, любят Россию, потому что его "хорошо принимали" и якобы радовались при виде русских. "Я чувствовал свет, который исходил от людей, когда мы проезжали мимо", – поделился Лавров тем, какой ему показалась Северная Македония.

Лавров получил чрезвычайное разрешение на посещение Северной Македонии, а также разрешение на пролет правительственного борта над территорией ЕС несмотря на санкции для участия в заседании ОБСЕ.

Как сообщалось, в Скопье Лавров хамил журналистам, а также не исключил вероятности заблокировать деятельность ОБСЕ путем блокады кадровых решений.

Подробно о событиях в Скопье читайте в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова".

"Европейская правда" будет следить за ходом министерского заседания ОБСЕ.

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