В МЗС Литви бачать невелике вікно можливостей запросити Україну в ЄС

У міністерстві закордонних справ Литви заявили, що лідери Євросоюзу повинні скористатися можливістю запросити Україну до ЄС на саміті в грудні, оскільки вікно можливостей для цього невелике.

Як пише "Європейська правда", про це на зустрічі з журналістами в посольстві Польщі у Вільнюсі заявила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене, повідомляє LRT.

"Я думаю, що лідери країн, які зберуться на Раді керівників ЄС, розуміють, що вікно можливостей вельми маленьке і зовсім коротке – або ми зараз ухвалимо геополітичне і політичне рішення, яке дасть змогу ЄС рухатися в майбутньому, або ми просто закриваємося і чогось чекаємо", – сказала вона.

За її словами, Євросоюз має саме зараз ухвалити політичне рішення щодо запрошення України, і що довше ЄС затягуватиме, то більше "виявлятиме якісь перешкоди".

"Наразі тривають переговори щодо того, як оцінювати звіт про розвиток, поданий Єврокомісією. Є країни, які вважають, що і трійка (Україна, Грузія і Молдова), і Балкани (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Косово, Сербія і Північна Македонія) мають рухатися з однаковою швидкістю. Ми вважаємо, що кожен повинен рухатися за своїми заслугами", – переконана Нелюпшене.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати з нею переговори про членство.

Як відомо, нещодавно Орбан написав лист президенту Євроради, де погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

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