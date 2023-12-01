В МИД Литвы видят небольшое окно возможностей для приглашения Украины в ЕС

В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что лидеры Евросоюза должны воспользоваться возможностью пригласить Украину в ЕС на саммите в декабре, поскольку окно возможностей для этого небольшое.

Как пишет "Европейская правда", об этом на встрече с журналистами в посольстве Польши в Вильнюсе заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене, сообщает LRT.

"Я думаю, что лидеры стран, которые соберутся на Совете руководителей ЕС, понимают, что окно возможностей весьма маленькое и совсем короткое – либо мы сейчас примем геополитическое и политическое решение, которое позволит ЕС двигаться в будущем, или мы просто закрываемся и чего-то ждем", – сказала она.

По ее словам, Евросоюз должен именно сейчас принять политическое решение о приглашении Украины, и чем дольше ЕС будет затягивать, тем больше будет "обнаруживать какие-то препятствия".

"Сейчас ведутся переговоры относительно того, как оценивать отчет о развитии, представленный Еврокомиссией. Есть страны, которые считают, что и тройка (Украина, Грузия и Молдова), и Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Сербия и Северная Македония) должны двигаться с одинаковой скоростью. Мы считаем, что каждый должен двигаться по своим заслугам", – убеждена Нелюпшене.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать с ней переговоры о членстве.

Как известно, недавно Орбан написал письмо президенту Евросовета, где угрожает заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.

Венгерское правительство также объявило о "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

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