Лідери правлячої коаліції Німеччини відновлять переговори про бюджет на наступний рік у неділю вдень, намагаючись домовитися про те, як закрити діру в 17 мільярдів євро, яка утворилась через рішення суду минулого місяця.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, пише "Європейська правда".

Канцлер Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), міністр економіки Роберт Габек від Зелених і міністр фінансів Крістіан Лінднер від Вільних демократів поки що не змогли досягти компромісу.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.

У суботу Шольц заявив на партійній конференції СДПН, що він упевнений в досягненні угоди, але сказав, що не буде ніяких скорочень у системі соціального забезпечення, яку хоче реформувати Лінднер.

Делегати СДПН підтримали заклик до чергового призупинення боргового гальма Німеччини, проти якого виступає Лінднер.

Цей глухий кут викликав серйозну невизначеність серед місцевих та іноземних промислових фірм щодо того, чи зможе найбільша економіка Європи виконати свої зобов'язання щодо фінансування.

Лідери профспілок в неділю попередили, що якщо тристороння коаліція Німеччини не знайде рішення найближчим часом, тисячі робочих місць і кілька гучних інвестиційних проєктів опиняться під загрозою, що потенційно може зашкодити довгостроковій конкурентоспроможності країни.

"Зараз приймаються стратегічні інвестиційні рішення на найближчі десятиліття", – сказав Юрген Кернер, заступник голови найпотужнішої профспілки Німеччини IG Metall, який також входить до наглядових рад Siemens AG і Thyssenkrupp.

Шольц, чий громадський рейтинг впав до рекордно низького рівня згідно з нещодавнім опитуванням телеканалу ARD, заявив, що бюджетні переговори не є "нездоланним завданням", але вимагають спільного розуміння в рамках трипартійної коаліції.