Лидеры правящей коалиции Германии возобновят переговоры о бюджете на следующий год в воскресенье днем, пытаясь договориться о том, как закрыть дыру в 17 миллиардов евро, которая образовалась из-за решения суда в прошлом месяце.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Канцлер Олаф Шольц от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики Роберт Габек от Зеленых и министр финансов Кристиан Линднер от Свободных демократов пока не смогли достичь компромисса.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

В субботу Шольц заявил на партийной конференции СДПГ, что он уверен в достижении соглашения, но сказал, что не будет никаких сокращений в системе социального обеспечения, которую хочет реформировать Линднер.

Делегаты СДПГ поддержали призыв к очередной приостановке долгового тормоза Германии, против которого выступает Линднер.

Этот тупик вызвал серьезную неопределенность среди местных и иностранных промышленных фирм относительно того, сможет ли крупнейшая экономика Европы выполнить свои обязательства по финансированию.

Лидеры профсоюзов в воскресенье предупредили, что если трехсторонняя коалиция Германии не найдет решение в ближайшее время, тысячи рабочих мест и несколько громких инвестиционных проектов окажутся под угрозой, что потенциально может повредить долгосрочной конкурентоспособности страны.

"Сейчас принимаются стратегические инвестиционные решения на ближайшие десятилетия", – сказал Юрген Кернер, заместитель председателя самого мощного профсоюза Германии IG Metall, который также входит в наблюдательные советы Siemens AG и Thyssenkrupp.

Шольц, чей общественный рейтинг упал до рекордно низкого уровня согласно недавнему опросу телеканала ARD, заявил, что бюджетные переговоры не являются "непреодолимой задачей", но требуют общего понимания в рамках трехпартийной коалиции.