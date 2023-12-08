В угорській опозиції назвали Орбана "російським троянським конем"

Опозиційна угорська депутатка від партії Momentum і член Європарламенту Каталін Чех критикує позицію прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо України перед ключовим самітом Європейської ради 14-15 грудня.

Про це вона заявила в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Віктор Орбан знову виступає в ролі російського троянського коня за європейським столом переговорів, виконуючи вказівки Путіна і підриваючи інтереси та єдність ЄС", – заявила депутатка Європарламенту.

Вона зазначила на неприпустимості відмовляти Україні у європейській перспективі, оскільки наразі вона бореться за своє майбутнє у ЄС.

"Українці хоробро борються і жертвують своїми життями, тому що вони прагнуть європейського майбутнього. Відмовляти їм у цій перспективі є морально неприпустимим для будь-якого лідера ЄС, і Орбан є єдиним лідером, який робить це", – наголосила євродепутатка.

Сам Орбан, як і раніше, не підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС.

Напередодні прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з Орбаном – вона намагалася переконати його у важливості підтримки України.

Крім того, Орбан розповів, що мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії, яка зараз головує в ЄС, і переконував не виносити на обговорення на саміті питання щодо відкриття переговорів з Україною.