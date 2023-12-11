В Італії сталося лобове зіткнення двох потягів, є постраждалі

На італійській залізниці в регіоні Емілія-Романья сталося лобове зіткнення двох потягів на невеликій швидкості, 17 осіб постраждали.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 20:20 у неділю поблизу міста Равенна. Зіткнулися регіональний та швидкісний поїзди.

ANSA

Через те, що обидва у той час рухалися на невеликій швидкості, обійшлося без летальних наслідків. 17 людей постраждали, проте ніхто не має серйозних травм.

Фахівці з’ясовують, через яку помилку потяги опинилися на одній колії.

Через аварію на залізничній гілці були суттєві перебої з рухом, нормальне курсування поїздів відновилося лише вранці.

Нагадаємо, у листопаді парламент Греції створив спецкомітет для розслідування найсмертоноснішої в історії країни залізничної катастрофи, яка сталась в лютому 2023 року і забрала 57 життів.

Смертельний інцидент нещодавно стався на польській залізниці, де під потяг потрапили технічні працівники.