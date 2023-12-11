В Италии произошло лобовое столкновение двух поездов, есть пострадавшие
Понедельник, 11 декабря 2023, 09:32
На итальянской железной дороге в регионе Эмилия-Романья произошло лобовое столкновение двух поездов на небольшой скорости, 17 человек пострадали.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел около 20:20 в воскресенье вблизи города Равенна. Столкнулись региональный и скоростной поезда.
Из-за того, что оба в то время двигались на небольшой скорости, обошлось без летальных исходов. 17 человек пострадали, однако никто не имеет серьезных травм.
Специалисты выясняют, из-за какой ошибки поезда оказались на одной колее.
Из-за аварии на железнодорожной ветке были существенные перебои с движением, нормальное курсирование поездов возобновилось только утром.
Напомним, в ноябре парламент Греции создал спецкомитет для расследования самой смертоносной в истории страны железнодорожной катастрофы, которая произошла в феврале 2023 года и унесла 57 жизней.
Смертельный инцидент недавно произошел на польской железной дороге, где под поезд попали технические работники.