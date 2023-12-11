Президенти держав Балтії обговорять регіональну співпрацю і подальшу підтримку України

Президенти держав Балтії зібралися на щорічний тристоронній саміт у Таллінні, де обговорюватимуть багато питань регіональної співпраці, а також допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter (X) розповів про прибуття до Таллінна, де він зустрінеться з естонським президентом Аларом Карісом і президентом Литви Гітанасом Науседою.

The morning sky over the Baltics.



Arrived in #Tallinn to meet my Baltic colleagues @AlarKaris of #Estonia and @GitanasNauseda of #Lithuania. We will discuss the Baltic cooperation projects in energy and transportation, security situation and support for #Ukraine 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/uBe537zTMB December 11, 2023

"Ми обговоримо балтійські проєкти співпраці в енергетиці й транспорті, безпекову ситуацію та підтримку України", – зазначив він.

У пресслужбі Науседи також зазначили, що лідери планують обговорити питання регіональної безпеки та оборони, подальшої підтримки України та інфраструктурні проєкти у регіоні.

Нагадаємо, парламент Естонії схвалив бюджет на 2024 рік із рекордними витратами на оборону.

Минулого тижня посли країн Балтії у Варшаві оголосили демарш польській владі у зв’язку з блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною, що, на їхню думку, підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню Росії.