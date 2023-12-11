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Президенти держав Балтії обговорять регіональну співпрацю і подальшу підтримку України

Понеділок, 11 грудня 2023, 09:50

Президенти держав Балтії зібралися на щорічний тристоронній саміт у Таллінні, де обговорюватимуть багато питань регіональної співпраці, а також допомогу Україні. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter (X) розповів про прибуття до Таллінна, де він зустрінеться з естонським президентом Аларом Карісом і президентом Литви Гітанасом Науседою. 

"Ми обговоримо балтійські проєкти співпраці в енергетиці й транспорті, безпекову ситуацію та підтримку України", – зазначив він. 

У пресслужбі Науседи також зазначили, що лідери планують обговорити питання регіональної безпеки та оборони, подальшої підтримки України та інфраструктурні проєкти у регіоні. 

Нагадаємо, парламент Естонії схвалив бюджет на 2024 рік із рекордними витратами на оборону.

Минулого тижня посли країн Балтії у Варшаві оголосили демарш польській владі у зв’язку з блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною, що, на їхню думку, підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню Росії.

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Литва Латвія Естонія