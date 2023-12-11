Президенты стран Балтии обсудят региональное сотрудничество и поддержку Украины

Президенты государств Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит в Таллинне, где будут обсуждать многие вопросы регионального сотрудничества, а также помощь Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter (X) рассказал о прибытии в Таллинн, где он встретится с эстонским президентом Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

The morning sky over the Baltics.



Arrived in #Tallinn to meet my Baltic colleagues @AlarKaris of #Estonia and @GitanasNauseda of #Lithuania. We will discuss the Baltic cooperation projects in energy and transportation, security situation and support for #Ukraine 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/uBe537zTMB December 11, 2023

"Ми обговоримо балтійські проєкти співп

"Мы обсудим балтийские проекты сотрудничества в энергетике и транспорте, ситуацию с безопасностью и поддержку Украины", – отметил он.

В пресс-службе Науседы также отметили, что лидеры планируют обсудить вопросы региональной безопасности и обороны, дальнейшей поддержки Украины и инфраструктурные проекты в регионе.

Напомним, парламент Эстонии одобрил бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону.

На прошлой неделе послы стран Балтии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной, что, по их мнению, подрывает ее способность противостоять полномасштабному вторжению России.