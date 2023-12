Президенты стран Балтии обсудят региональное сотрудничество и поддержку Украины

Президенты государств Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит в Таллинне, где будут обсуждать многие вопросы регионального сотрудничества, а также помощь Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter (X) рассказал о прибытии в Таллинн, где он встретится с эстонским президентом Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

The morning sky over the Baltics.



Arrived in #Tallinn to meet my Baltic colleagues @AlarKaris of #Estonia and @GitanasNauseda of #Lithuania. We will discuss the Baltic cooperation projects in energy and transportation, security situation and support for #Ukraine 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/uBe537zTMB