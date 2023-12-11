ЗМІ: На Кіпрі арештували двох іранців, які могли планувати напади на ізраїльтян

Двох громадян Ірану заарештували на Кіпрі за підозрою у плануванні нападів на ізраїльтян.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini з посиланням на поліцію.

Правоохоронці стверджують, що двоє осіб, щодо яких є ордер на депортацію, планували напади на ізраїльських громадян, які проживають на Кіпрі. Арешт відбувся ще в листопаді.

Зазначають, що підозрювані, ймовірно, були пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Наразі вони перебувають під вартою.

Це вже третій інцидент за останні два роки, який повертає Кіпр на передній план терористичних атак, зазначає Kathimerini Cyprus.

Перший стався два роки тому, коли був арештований громадянин Азербайджану з російським паспортом, ймовірно, пов'язаний з КВІР, а другий – в червні минулого року, коли на Кіпрі вдалося запобігти можливому теракту.

Кіпр є популярним напрямком для тисяч ізраїльтян, оскільки дві країни тісно пов'язані 40-хвилинним авіасполученням.

Раніше єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

Нагадаємо, у центрі Парижа 2 грудня відбувся напад на туристів біля Ейфелевої вежі, внаслідок чого загинула одна особа, ще двоє були поранені.

Французька поліція, що розслідує смертельний напад, вивчає психічне здоров'я нападника, який виявився радикальним ісламістом.