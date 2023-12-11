СМИ: На Кипре арестовали двух иранцев, которые могли планировать нападения на израильтян

Двое граждан Ирана были арестованы на Кипре по подозрению в планировании нападений на израильтян.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на полицию.

Правоохранители утверждают, что два человека, в отношении которых есть ордер на депортацию, планировали нападения на израильских граждан, проживающих на Кипре. Арест произошел еще в ноябре.

Отмечают, что подозреваемые, вероятно, были связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В настоящее время они находятся под стражей.

Это уже третий инцидент за последние два года, возвращаемый Кипром на передний план террористических атак, отмечает Kathimerini Cyprus.

Первый произошел два года назад, когда был арестован гражданин Азербайджана с российским паспортом, вероятно, связанный с КСИР, а второй – в июне прошлого года, когда на Кипре удалось предотвратить возможный теракт.

Кипр является популярным направлением для тысяч израильтян, поскольку две страны тесно связаны 40-минутным авиасообщением.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоганссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Напомним, в центре Парижа 2 декабря произошло нападение на туристов возле Эйфелевой башни, в результате чего погиб один человек, еще двое были ранены.

Французская полиция, расследующая смертельное нападение, изучает психическое здоровье нападавшего, который оказался радикальным исламистом.