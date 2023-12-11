Кулеба лично встретится с Сийярто впервые за время полномасштабной войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник впервые за время полномасштабной войны лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения. И думаю, этот факт говорит сам за себя: мы продолжаем говорить с Венгрией. Как я уже отметил, Украина изменила свое законодательство по образованию и использованию языков нацменьшинств так, как этого хотела Венгрия. И к этому факту надо проявить уважение", – отметил Кулеба.

"В решении Еврокомиссии были конкретные формулировки – что Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. И все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были воплощены... Думаю, правила игры должны быть честными. Если нам говорят сделать что-то, и это выполнено – это следует признавать как результат", – добавил он.

На вопрос о деталях короткого разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине Кулеба ответил, что не присутствовал там, поэтому не может передать, какая была атмосфера.

На прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.

Как известно, Орбан собирается блокировать все решения ЕС по Украине, которые планируют рассматривать на саммите лидеров 14-15 декабря.