Британія створить управління для боротьби з обходом санкцій проти РФ

Велика Британія анонсувала створення спеціальний підрозділ для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

Компанії, які ухиляються від дотримання санкцій, у тому числі запроваджених з початку війни в Україні, зіткнуться з більш жорсткими обмеженнями завдяки створенню нового Офісу з впровадження торговельних санкцій (OTSI), йдеться в заяві.

У повідомленні уряду Британії стверджують, що відомство матиме більше повноважень щодо накладення штрафів за порушення санкцій та передаватиме справи для притягнення до кримінальної відповідальності до HMRC (Служби доходів та митниці).

Відомство зокрема стежитиме за діяльністю компаній, які можуть уникати санкцій, відправляючи продукцію через інші країни.

Планують, що OTSI запрацює на початку 2024 року – як тільки будуть введені в дію нові законодавчі вимоги. Підрозділ покликаний посилити нинішню роботу уряду Британії, спрямовану на забезпечення дотримання санкцій Лондона.

Раніше уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти осіб і груп, які забезпечують і фінансують російську армію і військову промисловість.

Перед цим міністерство фінансів США оголосило про санкції проти мережі компаній, пов’язаних із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере, які в обхід санкцій постачали Росії електроніку для військової техніки.

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час саміту ЄС-Китай закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.