Британия создаст управление для борьбы с обходом санкций против РФ

Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

Компании, которые уклоняются от соблюдения санкций, в том числе введенных с начала войны в Украине, столкнутся с более жесткими ограничениями благодаря созданию нового Офиса по внедрению торговых санкций (OTSI), говорится в заявлении.

В сообщении правительства Британии утверждают, что ведомство будет иметь больше полномочий по штрафам за нарушение санкций и передавать дела для привлечения к уголовной ответственности в HMRC (Службу доходов и таможни).

Ведомство, в частности, будет следить за деятельностью компаний, которые могут избегать санкций, отправляя продукцию через другие страны.

Планируется, что OTSI заработает в начале 2024 года – как только будут введены в действие новые законодательные требования. Подразделение призвано усилить нынешнюю работу правительства Британии, направленную на обеспечение соблюдения санкций Лондона.

Ранее правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против лиц и групп, которые обеспечивают и финансируют российскую армию и военную промышленность.

Перед этим Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний, связанных с бельгийским бизнесменом Гансом Де Гитере, которые в обход ограничений поставляли России электронику для военной техники.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС-Китай призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с компаниями, причастными к поставкам в Россию товаров двойного назначения.