Розвідка Британії: ЗСУ могли частково вибити РФ із села поблизу Авдіївки

Розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла про успішні локальні контратаки Збройних сил України під час боїв біля Авдіївки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії 11 грудня.

"Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове", – зазначають розвідники.

Як вказують аналітики, саме тут РФ намагається здійснити одну зі своїх атак "кліщами", щоб оточити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Розвідка зауважила, що Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найбільш інтенсивних боїв на фронті, де в окремі дні в цьому невеликому секторі, ймовірно, відбувалося близько 40% усіх бойових зіткнень.

"Російські наступальні дії продовжують характеризуватися переважно атаками піхоти, часто за участю штрафних підрозділів "Шторм-Z", – резюмують в огляді Міноборони Британії.

Раніше розвідувальний центр Сил оборони Естонії прогнозував, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, яких вона зазнає.

У попередніх оглядах розвідка Британії розповідала, що незначне просування під Авдіївкою коштувало росіянам величезних втрат.

В огляді наприкінці листопада британська розвідка повідомила, що протягом шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.