Разведка Британии: ВСУ могли частично выбить РФ из села возле Авдеевки
Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании рассказало об успешных локальных контратаках Вооруженных сил Украины во время боев возле Авдеевки.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 11 декабря.
"Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное", – отмечают разведчики.
Как указывают аналитики, именно здесь РФ пытается осуществить одну из своих атак "клещами", чтобы окружить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону.
Разведка отметила, что Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной наиболее интенсивных боев на фронте, где в отдельные дни в этом небольшом секторе, вероятно, происходило около 40% всех боевых столкновений.
"Российские наступательные действия продолжают характеризоваться преимущественно атаками пехоты, часто с участием штрафных подразделений "Шторм-Z", – резюмируют в обзоре Минобороны Британии.
Ранее разведывательный центр Сил обороны Эстонии прогнозировал, что Россия в ближайшие несколько недель усилит наступательные действия против Украины, несмотря на значительные потери, которые она несет.
В предыдущих обзорах разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.
В обзоре в конце ноября британская разведка сообщила, что в течение шести недель потери российских оккупационных войск являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.