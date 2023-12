Умєров розповів про "відверту розмову" із головою угорського Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок повідомив про телефонну розмову з угорським візаві Крістофом Шалаєм-Бобровницьким.

Про це Умєров написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами українського міністра, він провів "відверту телефонну розмову" з угорським колегою.

"Подякував Угорщині за підтримку України у сфері розмінування та медицини, сподіваюсь на подальшу співпрацю. Також запросив міністра до Києва", – додав він.

Just had a frank phone conversation with my Hungarian colleague Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Thanked Hungary for its support of Ukraine in demining and medical areas, looking forward to further cooperation. Also invited the Minister to Kyiv.