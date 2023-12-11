Умєров розповів про "відверту розмову" із головою угорського Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок повідомив про телефонну розмову з угорським візаві Крістофом Шалаєм-Бобровницьким.

Про це Умєров написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами українського міністра, він провів "відверту телефонну розмову" з угорським колегою.

"Подякував Угорщині за підтримку України у сфері розмінування та медицини, сподіваюсь на подальшу співпрацю. Також запросив міністра до Києва", – додав він.

Just had a frank phone conversation with my Hungarian colleague Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Thanked Hungary for its support of Ukraine in demining and medical areas, looking forward to further cooperation. Also invited the Minister to Kyiv. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 11, 2023

Контакти між Києвом і Будапештом активізувались напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про відкриття переговорів про вступ із Україною та схвалення макрофінансової допомоги.

Серед іншого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок вперше за час повномасштабної війни має особисто зустрітись з угорським колегою Петером Сійярто. А Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини.

Минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.

Як відомо, Орбан пригрозив заблокувати усі рішення ЄС щодо України, які планують розглядати на саміті лідерів 14-15 грудня.