Умеров рассказал об "откровенном разговоре" с главой венгерского Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил о телефонном разговоре с венгерским визави Кристофом Шалаем-Бобровницким.

Об этом Умеров написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам украинского министра, он провел "откровенный телефонный разговор" с венгерским коллегой.

"Поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в сфере разминирования и медицины, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Также пригласил министра в Киев", – добавил он.

Just had a frank phone conversation with my Hungarian colleague Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Thanked Hungary for its support of Ukraine in demining and medical areas, looking forward to further cooperation. Also invited the Minister to Kyiv. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 11, 2023

Контакты между Киевом и Будапештом активизировались накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря, где должны рассмотреть решение об открытии переговоров о вступлении с Украиной и одобрении макрофинансовой помощи.

Среди прочего, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник впервые за время полномасштабной войны должен лично встретиться с венгерским коллегой Петером Сийярто. А Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье на инаугурации президента Аргентины.

На прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.

Как известно, Орбан пригрозил заблокировать все решения ЕС по Украине, которые планируют рассматривать на саммите лидеров 14-15 декабря.