Умеров рассказал об "откровенном разговоре" с главой венгерского Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил о телефонном разговоре с венгерским визави Кристофом Шалаем-Бобровницким.

Об этом Умеров написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам украинского министра, он провел "откровенный телефонный разговор" с венгерским коллегой.

"Поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в сфере разминирования и медицины, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Также пригласил министра в Киев", – добавил он.

Just had a frank phone conversation with my Hungarian colleague Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Thanked Hungary for its support of Ukraine in demining and medical areas, looking forward to further cooperation. Also invited the Minister to Kyiv.