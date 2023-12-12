Разведка Британии: У войск РФ есть проблемы, когда они воюют ночью

В разведке Минобороны Великобритании проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются российские захватнические войска во время боевых действий в Украине в ночное время.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре ведомства 12 декабря.

По данным разведки, многочисленные сообщения от участников боевых действий с начала войны подчеркивают тенденцию, что у военных РФ есть проблемы с ведением боевых действий по ночам.

"В конце ноября 2023 года пользователь соцсетей, который утверждал, что он российский солдат, воюющий в Херсонской области, обратил внимание на дефицит приборов ночного видения и специальных камер для беспилотников", – говорится в сводке.

Как указывают аналитики, приборы ночного видения часто фигурируют в списках оборудования, которое российские подразделения просят у своих семей и сторонников. Украинские войска часто получают приборы ночного видения от международных партнеров.

В Минобороны Великобритании отмечают, что эти проблемы россиян также связаны с тем, что военные учения в РФ редко делают акцент на тренировках в ночное время.

"Вместо этого, как правило, они строятся в направлении постановочных, дневных мероприятий, чтобы произвести впечатление на старших офицеров, которые приезжают с визитом. В противовес этому, (вышеупомянутый) российский солдат утверждал, что украинские силы передвигаются преимущественно ночью", – резюмирует разведка.

Накануне разведывательное сообщество Минобороны Британии рассказало об успешных локальных контратаках Вооруженных сил Украины во время боев возле Авдеевки.

Ранее разведывательный центр Сил обороны Эстонии прогнозировал, что Россия в ближайшие несколько недель усилит наступательные действия против Украины, несмотря на значительные потери, которые она несет.

В предыдущих обзорах разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.