У німецькій опозиції проти збільшення держборгу через витрати на Україну

Лідер парламентської фракції опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц не бачить у подальшій підтримці України вирішального виправдання для суттєвого збільшення боргу у федеральному бюджеті на 2024 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Німеччина, як і раніше, є однією з найбільших країн-донорів, але переважно для гуманітарної допомоги біженцям, які перебувають у нас", – сказав Мерц.

"Цим людям потрібно якомога швидше потрапити на ринок праці. Це могло б значно зменшити навантаження на федеральні витрати", – додав він.

Йдеться також про те, щоб українська армія отримувала більше допомоги, каже Мерц.

Він вказав на те, що з урядом вже кілька місяців ведуться дискусії про постачання крилатих ракет Taurus, яке блокує канцлер Олаф Шольц.

"Це не в першу чергу питання грошей. Це насамперед питання політичної волі. І якщо нам все ж доведеться говорити про гроші, ми готові це зробити. Але, на мою думку, це в значній мірі стосується поточного бюджету. Не потрібно створювати ще один спеціальний фонд у вигляді додаткових боргів", – вважає Мерц.

Керівна коаліція Німеччини оговтується від рішення Конституційного суду минулого місяця, яке пробило діру в його фінансах у 60 мільярдів євро і змусило його призупинити дію конституційно закріпленого "боргового гальма" для бюджету на 2023 рік.

Поточні переговори зосереджені на тому, чи можливе призупинення боргового гальма і на наступний рік, щоб закрити 17-мільярдну бюджетну діру.

Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник Міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.

Нагадаємо, Німеччина запевнила союзників у незмінних витратах на оборону попри бюджетну кризу.

Раніше речник німецького Міноборони запевнив, що фінансуванню нового пакета допомоги Україні, про який оголошував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не загрожують проблеми з ухваленням бюджету.