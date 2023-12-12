В немецкой оппозиции против увеличения госдолга из-за расходов на Украину

Лидер парламентской фракции оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц не видит в дальнейшей поддержке Украины решающего оправдания для существенного увеличения долга в федеральном бюджете на 2024 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"Германия по-прежнему является одной из крупнейших стран-доноров, но преимущественно для гуманитарной помощи беженцам, которые находятся у нас", – сказал Мерц.

"Этим людям нужно как можно скорее попасть на рынок труда. Это могло бы значительно уменьшить нагрузку на федеральные расходы", – добавил он.

Речь идет также о том, чтобы украинская армия получала больше помощи, говорит Мерц.

Он указал на то, что с правительством уже несколько месяцев ведутся дискуссии о поставках крылатых ракет Taurus, которые блокирует канцлер Олаф Шольц.

"Это не в первую очередь вопрос денег. Это прежде всего вопрос политической воли. И если нам все же придется говорить о деньгах, мы готовы это сделать. Но, по моему мнению, это в значительной степени касается текущего бюджета. Не нужно создавать еще один специальный фонд в виде дополнительных долгов", – считает Мерц.

Правящая коалиция Германии оправляется от решения Конституционного суда в прошлом месяце, которое пробило дыру в его финансах в 60 миллиардов евро и заставило его приостановить действие конституционно закрепленного "долгового тормоза" для бюджета на 2023 год.

Текущие переговоры сосредоточены на том, возможно ли приостановление долгового тормоза и на следующий год, чтобы закрыть 17-миллиардную бюджетную дыру.

Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель Министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.

Напомним, Германия заверила союзников в неизменных расходах на оборону, несмотря на бюджетный кризис.

Ранее представитель немецкого Минобороны заверил, что финансированию нового пакета помощи Украине, о котором объявлял министр обороны Германии Борис Писториус, не угрожают проблемы с принятием бюджета.