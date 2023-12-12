Венгрия повторила обещание Швеции, что не будет последней в ратификации ее вступления в НАТО

Венгрия повторила обещание, что она не будет последней страной НАТО, которая ратифицирует заявку Швеции на вступление в Альянс.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём после встречи со своим венгерским коллегой в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швеция подала заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора в мае прошлого года в рамках серьезных изменений в стратегии безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Она надеялась на беспрепятственный процесс вступления, но заявка была задержана Турцией и Венгрией, которые пока отказались ее поддержать.

Билльстрём рассказал, что в понедельник в Брюсселе встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и спросил, придерживается ли Венгрия своего обещания не быть последним членом НАТО, который утвердит заявку Швеции.

"Его четкое послание было таким: да, мы придерживаемся. Мы не будем последними", – сказал Билльстрём.

Министр сказал, что Швеция внимательно следит за дискуссиями между Турцией и Соединенными Штатами и не получила "никакой новой информации" о том, когда Турция ратифицирует заявку.

Напомним, председатель комитета по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай допустил, что ратификация вступления Швеции в Североатлантический Альянс может затянуться и произойти уже в 2024 году.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, но в Конгрессе все еще существует определенная оппозиция этому решению.