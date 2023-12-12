В ЄС погодили посилені правила щодо повернення та конфіскації активів

Іспанське головування та Європейський парламент досягли політичної домовленості щодо закону ЄС про повернення та конфіскацію активів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Нова директива встановлює мінімальні правила для всього ЄС щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління майном, отриманим злочинним шляхом. Вона посилить спроможність держав-членів ЄС боротися з організованою злочинністю", – пояснили у Раді ЄС.

"Прибутки від злочинної діяльності приголомшливі. Лише якщо уряди матимуть можливість відбирати ці прибутки, вони матимуть шанс на боротьбу з організованою злочинністю", – заявив Фелікс Боланьос, міністр юстиції Іспанії.

Директива стосуватиметься широкого кола злочинів, таких як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми та наркоторгівля.

Вона також зобов'язує держави-члени ЄС забезпечити органи, що займаються відстеженням, заморожуванням та управлінням злочинними грошима, кваліфікованим персоналом та відповідними фінансовими, технічними і технологічними ресурсами.

Запропоновані правила також застосовуватимуться до порушення санкцій після ухвалення директиви, яка стосується визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Ця директива ще не ухвалена.

Як наслідок, люди та компанії, які отримують вигоду від обходу санкцій, побачать, що їхні доходи будуть конфісковані так само, як і доходи торговців людьми або наркокартелів.

Держави-члени повинні будуть посилити підрозділи з повернення активів, роль яких полягатиме у сприянні транскордонному співробітництву у розслідуванні справ, пов'язаних з відстеженням активів.

Згідно з узгодженим сьогодні текстом, держави-члени повинні вжити заходів для заморожування майна з метою забезпечення можливої конфіскації, а також для забезпечення, у разі винесення остаточного вироку, конфіскації знарядь злочину і доходів, отриманих від кримінального правопорушення.

"Вперше для багатьох держав-членів ЄС нове правило про конфіскацію незрозумілих статків дозволить, за певних умов, конфісковувати майно, виявлене в ході розслідування кримінальних злочинів, за умови, що національний суд переконається, що виявлене майно отримане в результаті злочинної діяльності, вчиненої в рамках злочинної організації, і що ця діяльність призвела до отримання значної економічної вигоди", – пояснили у Раді ЄС.

Держави-члени повинні будуть призначити органи (офіси з управління активами) для управління замороженим або конфіскованим майном або шляхом безпосереднього управління, або шляхом надання підтримки та експертизи іншим органам, відповідальним за управління замороженим і конфіскованим майном. Держави-члени також повинні будуть дозволити продаж замороженого майна навіть до остаточної конфіскації за певних умов – наприклад, якщо майно є швидкопсувним.

Сьогоднішня угода має бути схвалена представниками країн-членів у Раді ЄС (Coreper). У разі схвалення текст повинен буде пройти формальний процес ухвалення як у Раді, так і в Європейському парламенті.

Окрім того, у вівторок іспанське головування в Раді ЄС та Європейський парламент завершили переговори щодо закону, який запроваджує кримінальні звинувачення та покарання за порушення санкцій Євросоюзу.

Також Європейська комісія у вівторок, 12 грудня, схвалила підготовлену пропозицію про механізм використання доходів від заморожених суверенних активів Росії на користь України.