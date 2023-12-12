В ЕС согласовали ужесточенные правила по возврату и конфискации активов

Испанское председательство и Европейский парламент достигли политической договоренности относительно закона ЕС о возвращении и конфискации активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

"Новая директива устанавливает минимальные правила для всего ЕС по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом, полученным преступным путем. Она усилит способность государств-членов ЕС бороться с организованной преступностью", – пояснили в Совете ЕС.

"Прибыли от преступной деятельности потрясающие. Только если правительства будут иметь возможность отбирать эти доходы, они будут иметь шанс на борьбу с организованной преступностью", – заявил Феликс Боланьос, министр юстиции Испании.

Директива будет касаться широкого круга преступлений, таких как организованная преступность, терроризм, торговля людьми и наркоторговля.

Она также обязывает государства-члены ЕС обеспечить органы, занимающиеся отслеживанием, замораживанием и управлением преступными деньгами, квалифицированным персоналом и соответствующими финансовыми, техническими и технологическими ресурсами.

Предложенные правила также будут применяться к нарушению санкций после принятия директивы, которая касается определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Эта директива еще не принята.

Как следствие, люди и компании, которые получают выгоду от обхода санкций, увидят, что их доходы будут конфискованы так же, как и доходы торговцев людьми или наркокартелей.

Государства-члены должны будут усилить подразделения по возврату активов, роль которых будет заключаться в содействии трансграничному сотрудничеству в расследовании дел, связанных с отслеживанием активов.

Согласно согласованному сегодня тексту, государства-члены должны принять меры для замораживания имущества с целью обеспечения возможной конфискации, а также для обеспечения, в случае вынесения окончательного приговора, конфискации орудий преступления и доходов, полученных от уголовного правонарушения.

"Впервые для многих государств-членов ЕС новое правило о конфискации непонятного состояния позволит, при определенных условиях, конфисковывать имущество, обнаруженное в ходе расследования уголовных преступлений, при условии, что национальный суд убедится, что обнаруженное имущество получено в результате преступной деятельности, совершенной в рамках преступной организации, и что эта деятельность привела к получению значительной экономической выгоды", – пояснили в Совете ЕС.

Государства-члены должны будут назначить органы (офисы по управлению активами) для управления замороженным или конфискованным имуществом или путем непосредственного управления, или путем оказания поддержки и экспертизы другим органам, ответственным за управление замороженным и конфискованным имуществом. Государства-члены также должны будут разрешить продажу замороженного имущества даже до окончательной конфискации при определенных условиях – например, если имущество является скоропортящимся.

Сегодняшнее соглашение должно быть одобрено представителями стран-членов в Совете ЕС (Coreper). В случае одобрения, текст должен будет пройти формальный процесс принятия как в Совете, так и в Европейском парламенте.

Кроме того, во вторник испанское председательство в Совете ЕС и Европейский парламент завершили переговоры по закону, который вводит уголовные обвинения и наказание за нарушение санкций Евросоюза.

Также Европейская комиссия во вторник, 12 декабря, одобрила подготовленное предложение о механизме использования доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины.