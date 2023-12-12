Ирландия сократит выплаты прибывшим украинцам и обяжет быстрее искать собственное жилье

Правительство Ирландии во вторник согласовало новые условия принятия беженцев из Украины, которые предусматривают сокращение выплат для них и уменьшение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ирландского вещателя RTÉ.

Согласно решению ирландского правительства, беженцам из Украины, которых приняли в государственных центрах для прибывших, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220. В то же время после выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся.

Уменьшение не коснется помощи для беженцев из Украины на ребенка, которая составляет 140 евро в месяц.

Кроме того, прибывшие украинцы смогут оставаться в государственных центрах не более чем на 90 дней, после чего должны будут переехать. Исключения будут делать только для тех, кто имеет определенные медицинские противопоказания.

Правительство Ирландии вскоре начнет коммуникационную кампанию, которая будет информировать украинцев об изменениях. Они, как ожидается, заработают с конца января или начала февраля 2024 года.

Министр Ирландии по вопросам интеграции Родерик О'Горман заявил, что изменения не приведут к росту количества бездомных беженцев, а вместо этого помогут сдержать миграционный поток, с которым страна неспособна справиться из-за нехватки жилья.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.

О'Горман добавил, что власти Ирландии усилят усилия по поощрению прибывших украинцев к поиску работы, а также помощи в поиске жилья или другого места размещения. Кроме того, украинские дети сохранят право на поступление в местные школы.

Как сообщалось, украинским беженцам в Ирландии позволят поехать домой на Рождество и временно покинуть предоставленное жилье.