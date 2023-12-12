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Ирландия сократит выплаты прибывшим украинцам и обяжет быстрее искать собственное жилье

Вторник, 12 декабря 2023, 20:34

Правительство Ирландии во вторник согласовало новые условия принятия беженцев из Украины, которые предусматривают сокращение выплат для них и уменьшение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ирландского вещателя RTÉ.

Согласно решению ирландского правительства, беженцам из Украины, которых приняли в государственных центрах для прибывших, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220. В то же время после выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся.

Уменьшение не коснется помощи для беженцев из Украины на ребенка, которая составляет 140 евро в месяц.

Кроме того, прибывшие украинцы смогут оставаться в государственных центрах не более чем на 90 дней, после чего должны будут переехать. Исключения будут делать только для тех, кто имеет определенные медицинские противопоказания.

В Ирландии хотят обязать беженцев из Украины платить за жилье

Правительство Ирландии вскоре начнет коммуникационную кампанию, которая будет информировать украинцев об изменениях. Они, как ожидается, заработают с конца января или начала февраля 2024 года.

Министр Ирландии по вопросам интеграции Родерик О'Горман заявил, что изменения не приведут к росту количества бездомных беженцев, а вместо этого помогут сдержать миграционный поток, с которым страна неспособна справиться из-за нехватки жилья.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.

О'Горман добавил, что власти Ирландии усилят усилия по поощрению прибывших украинцев к поиску работы, а также помощи в поиске жилья или другого места размещения. Кроме того, украинские дети сохранят право на поступление в местные школы.

Как сообщалось, украинским беженцам в Ирландии позволят поехать домой на Рождество и временно покинуть предоставленное жилье.

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