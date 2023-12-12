Мишель "очень уверен" в одобрении 50 млрд евро для Украины, несмотря на позицию Венгрии
Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что лидеры ЕС на саммите на этой неделе достигнут компромисса по одобрению 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы.
Об этом он сказал в интервью украинской службе "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".
Мишель заявил, что "очень уверен" в решении о 50 миллиардах евро для Украины, хотя и признал, что это не будет легко.
"Но я убежден, поскольку чувствую очень сильную поддержку. Чувствую, что европейские лидеры понимают всю необходимость четко дать понять этим решением, что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе", – добавил он.
Председатель Евросовета указал, что с необходимостью одобрить дополнительное финансирование для Украины соглашаются все страны-члены ЕС, кроме Венгрии, "которая выражает определенные сомнения и определенное нежелание".
"Нам нужно убедить Венгрию, и мы работаем над этим днем и ночью, чтобы подготовить этот Европейский совет. Надеюсь, мы сможем это сделать", – подытожил Мишель.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.
В Европейском Союзе, однако, не исключают, что решение саммита ЕС относительно дополнительной помощи Украине и среднесрочного пересмотра бюджета могут быть приняты в обход Венгрии, которая их блокирует.