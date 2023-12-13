Зеленський розповів про переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден на зустрічі сфокусувалися на тому, як зробити Україну сильнішою у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своєму Twitter (X).

За словами Зеленського, йшлося про "протиповітряну оборону та можливості знищення російської логістики на нашій землі, зміцнення арсеналу демократії шляхом спільного виробництва озброєнь, більше санкцій та ізоляції Росії".

Today, @POTUS Joe Biden and I discussed how to increase our strength for the next year.



Air defense and capabilities to destroy Russian logistics on our land; strengthening democracy’s arsenal by co-producing arms; more sanctions and isolation for Russia.



It’s very important… pic.twitter.com/KMfeUso6HD December 13, 2023

"Дуже важливо, щоб до кінця поточного року ми змогли надіслати агресору потужний сигнал нашої єдності. Єдності України, Америки, Європи та всього вільного світу. Найбільше бажання України – наблизити переможний кінець цієї війни. Ніхто, крім Путіна, не хоче тривалої війни", – заявив Зеленський.

Він подякував Сполученим Штатам і особисто Байдену за допомогу Україні.

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Байден після зустрічі із Зеленським заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.

Головним каменем спотикання між республіканцями й демократами є врегулювання міграції на південному кордоні США.