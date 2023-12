Зеленський розповів про переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден на зустрічі сфокусувалися на тому, як зробити Україну сильнішою у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своєму Twitter (X).

За словами Зеленського, йшлося про "протиповітряну оборону та можливості знищення російської логістики на нашій землі, зміцнення арсеналу демократії шляхом спільного виробництва озброєнь, більше санкцій та ізоляції Росії".

Today, @POTUS Joe Biden and I discussed how to increase our strength for the next year.



Air defense and capabilities to destroy Russian logistics on our land; strengthening democracy’s arsenal by co-producing arms; more sanctions and isolation for Russia.



It’s very important… pic.twitter.com/KMfeUso6HD