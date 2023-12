Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече сфокусировались на том, как сделать Украину сильнее в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (X).

По словам Зеленского, речь шла о "противовоздушной обороне и возможности уничтожения российской логистики на нашей земле, укрепление арсенала демократии путем совместного производства вооружений, больше санкций и изоляции России".

