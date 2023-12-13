Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече сфокусировались на том, как сделать Украину сильнее в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (X).

По словам Зеленского, речь шла о "противовоздушной обороне и возможности уничтожения российской логистики на нашей земле, укрепление арсенала демократии путем совместного производства вооружений, больше санкций и изоляции России".

Today, @POTUS Joe Biden and I discussed how to increase our strength for the next year.



Air defense and capabilities to destroy Russian logistics on our land; strengthening democracy’s arsenal by co-producing arms; more sanctions and isolation for Russia.



It’s very important… pic.twitter.com/KMfeUso6HD December 13, 2023

"Очень важно, чтобы до конца текущего года мы смогли послать агрессору мощный сигнал нашего единства. Единства Украины, Америки, Европы и всего свободного мира. Самое большое желание Украины – приблизить победный конец этой войны. Никто, кроме Путина, не хочет длительной войны", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Соединенные Штаты и лично Байдена за помощь Украине.

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Байден после встречи с Зеленским заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать исчерпываются из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.

Главным камнем преткновения между республиканцами и демократами является урегулирование миграции на южной границе США.