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Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Среда, 13 декабря 2023, 08:21

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече сфокусировались на том, как сделать Украину сильнее в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (X).

По словам Зеленского, речь шла о "противовоздушной обороне и возможности уничтожения российской логистики на нашей земле, укрепление арсенала демократии путем совместного производства вооружений, больше санкций и изоляции России".

"Очень важно, чтобы до конца текущего года мы смогли послать агрессору мощный сигнал нашего единства. Единства Украины, Америки, Европы и всего свободного мира. Самое большое желание Украины – приблизить победный конец этой войны. Никто, кроме Путина, не хочет длительной войны", – заявил Зеленский.

Майк Джонсон после встречи с Зеленским не смягчил позиции по помощи Украине

Он поблагодарил Соединенные Штаты и лично Байдена за помощь Украине.

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Байден после встречи с Зеленским заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать исчерпываются из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.

Главным камнем преткновения между республиканцами и демократами является урегулирование миграции на южной границе США.

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