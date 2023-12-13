Розвідка Британії пояснила, чому РФ запускає "Шахеди" з нового місця в Криму

Британська розвідка проаналізувала запуски Росією безпілотників типу Shahed з нового пускового майданчика в районі Балаклави в окупованому Криму.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського оборонного відомства за 13 грудня.

За даними розвідки, РФ, найімовірніше, розосереджує свої можливості запуску БПЛА в декількох місцях як для захисту своїх сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони.

Аналітики зазначають, що Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки дронів, щоб змусити Київ адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.

У зведенні нагадали, що 5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили 41 атаку українських БПЛА на російську військову інфраструктуру в Криму, в тому числі в районі мису Чауда, який РФ використовує з початку вересня 2023 року.

Розвідка вказує, що Балаклава стала п'ятим підтвердженим місцем запуску РФ дронів проти України, поряд з мисом Чауда, а також поряд з російськими містами Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Повідомляли, що у ніч на 13 грудня росіяни атакували Україну 10 безпілотниками типу Shahed, які запускали з району Балаклави в окупованому Криму. Майже усі "Шахеди" збили на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Раніше британська розвідка розповіла, що у військових РФ є проблеми з веденням бойових дій вночі через дефіцит приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників.

Перед цим розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла про успішні локальні контратаки Збройних сил України під час боїв біля Авдіївки.