Разведка Британии объяснила, почему РФ запускает "Шахеды" с нового места в Крыму

Британская разведка проанализировала пуски Россией беспилотников типа Shahed с новой пусковой площадки в районе Балаклавы в оккупированном Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского ведомства за 13 декабря.

По данным разведки, РФ, скорее всего, рассредоточивает свои возможности запуска БПЛА в нескольких местах как для защиты своих сил, так и для осложнения усилий украинской противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что Россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки дронов, чтобы заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.

В сводке напомнили, что 5 декабря российские официальные лица заявили, что перехватили 41 атаку украинских БПЛА на российскую военную инфраструктуру в Крыму, в том числе в районе мыса Чауда, который РФ использует с начала сентября 2023 года.

Разведка указывает, что Балаклава стала пятым подтвержденным местом запуска РФ дронов против Украины, наряду с мысом Чауда, а также рядом с российскими городами Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск.

Сообщалось, что в ночь на 13 декабря россияне атаковали Украину 10 беспилотниками типа Shahed, которые запускали из района Балаклавы в оккупированном Крыму. Почти все "Шахеды" сбили в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Ранее британская разведка рассказала, что у военных РФ есть проблемы с ведением боевых действий ночью из-за дефицита приборов ночного видения и специальных камер для беспилотников.

Перед этим разведывательное сообщество Минобороны Британии рассказало об успешных локальных контратаках Вооруженных сил Украины во время боев возле Авдеевки.