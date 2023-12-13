У Румунії вперше після початку епідемії від кору померла людина

У місті Брашов померло семимісячне немовля, що стало першою смертю від кору після початку епідемії в Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Національний інститут громадського здоров'я, інформує Libertatea.

Згідно з повідомленням установи, дитина підхопила хворобу від свого невакцинованого трирічного брата.

Спочатку немовля госпіталізували в педіатричне відділення інфекційної лікарні, але стан дитини погіршився, після чого її перевели в дитячу лікарню, де вона померла кілька днів тому.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Румунії оголосило епідемію кору на загальнонаціональному рівні у зв’язку з тим, що у 29 округах країни було зафіксовано майже 2000 випадків захворювання.

Найбільше заражень зафіксували в повітах Муреші (628), Брашові (344) та столиці Бухаресті (290).

У МОЗ Румунії зазначають, що охоплення вакцинацією першою дозою на національному рівні становить 78%, а другою дозою – 62% дітей, що мають право на вакцинацію, із тенденцією до зниження протягом понад 10 років.

Нагадаємо, у 2018 році захворюваність на кір в Європі досягла 10-річного максимуму, що викликало стурбованість.

Тоді ж у Європі забили на сполох через поширення лихоманки Західного Нілу.