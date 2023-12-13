В Румынии впервые с начала эпидемии от кори умер человек

В городе Брашов умер семимесячный младенец, что стало первой смертью от кори после начала эпидемии в Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Национальный институт общественного здоровья, информирует Libertatea.

Согласно сообщению учреждения, ребенок подхватил болезнь от своего невакцинированного трехлетнего брата.

Сначала младенца госпитализировали в педиатрическое отделение инфекционной больницы, но состояние ребенка ухудшилось, после чего его перевели в детскую больницу, где он умер несколько дней назад.

Ранее Министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори на общенациональном уровне в связи с тем, что в 29 округах страны было зафиксировано почти 2000 случаев заболевания.

Больше всего заражений зафиксировали в районах Муреш (628), Брашов (344) и столице Бухаресте (290).

В Минздраве Румынии отмечают, что охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой – 62% детей, имеющих право на вакцинацию, с тенденцией к снижению в течение более 10 лет.

Напомним, в 2018 году заболеваемость корью в Европе достигла 10-летнего максимума, что вызвало обеспокоенность.

Тогда же в Европе забили тревогу из-за распространения лихорадки Западного Нила.