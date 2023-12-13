СМИ: Армения и Азербайджан обменялись пленными на границе

Азербайджан и Армения в среду обменялись военнопленными на их границе, что стало шагом к нормализации отношений между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного свидетеля.

Ожидалось, что обмен предусматривает освобождение Азербайджаном 32 армян, которые были захвачены в плен в конце 2020 года. Взамен Армения передала другой стороне двух азербайджанских солдат, которых удерживала с апреля 2023 года.

Объявляя о запланированном обмене пленными на прошлой неделе, страны заявили, что подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.

Ранее в Еврокомиссии приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией о новых шагах для нормализации отношений.

Напомним, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили дальнейшие шаги по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

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