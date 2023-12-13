Рейтинг доверия к премьеру Британии достиг исторического минимума

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак является самым непопулярным с момента вступления в должность его чистый рейтинг приверженности снизился на 10 процентных пунктов с конца ноября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос, проведенный с вечера понедельника до утра вторника на этой неделе, показал, что 70% респондентов заявили, что имеют негативное мнение о Сунаке, по сравнению с 21%, которые имеют положительное мнение.

По данным YouGov, это дало Сунаку самый низкий в истории чистый рейтинг приверженности -49, что сопоставимо с показателями бывшего лидера Бориса Джонсона в последние месяцы его пребывания на посту премьер-министра.

В начале декабря сообщалось, что рейтинг одобрения Риши Сунака среди активистов его Консервативной партии достиг минус 25 процентных пунктов, что является самым низким показателем с начала его срока осенью 2022 года.

В июле рейтинг поддержки действующего премьера среди всех британцев также упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.

Низкую поддержку среди выборов имеет и Консервативная партия на фоне подготовки к следующим всеобщим выборам, которые должны состояться до января 2025 года.