Орбан накануне саммита снова пугает последствиями быстрого вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне саммита ЕС повторил, что не может поддержать "быстрое членство Украины" в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Быстрое вступление Украины в Европейский Союз будет иметь разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности. Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать!", – написал Орбан.

#Ukraine’s swift accession to the European Union would have devastating consequences for European #farmers, the EU’s budget and European security. It serves the best interests of neither Hungary, nor the European Union, therefore we cannot support it! #EUCO pic.twitter.com/ddgKSPEqsX