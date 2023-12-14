Зеленський поговорив телефоном з Мішелем та Мелоні напередодні саміту Євроради

Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту Європейської Ради провів телефонні розмови з главою Євроради Шарлем Мішелем та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Telegram.

За його словами, він обговорив з президентом Євроради очікувані щодо України рішення саміту, які "мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Євросоюзу".

"Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", – зазначив Зеленський.

Водночас, повідомив Зеленський, з Мелоні він скоординував позиції напередодні саміту Євроради, де вони обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, необхідних для ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ.

Як наголосив президент України, він розраховує, що лідери ЄС визнають зусилля Києва та зроблять "цей історичний крок", додавши, що Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати "величезних" результатів попри безпрецедентні виклики.

"Я вірю, що єдність переможе на саміті і Євросоюз підтвердить свою силу й лідерство", – вказав Зеленський.

За словами президента, сторони також обмінялися думками щодо імплементації української "формули миру" та підготовки до Глобального саміту миру.

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня мають розглянути питання про відкриття переговорів про вступ з Україною. Проти відкриття переговорів категорично виступає Угорщина.

У середу президент Володимир Зеленський попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться також у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.