Зеленский поговорил по телефону с Мишелем и Мелони накануне саммита Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита Европейского Совета провел телефонные разговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Италии Джорджей Мелони.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По его словам, он обсудил с президентом Евросовета ожидаемые решения саммита по Украине, которые "должны засвидетельствовать непоколебимую поддержку и единство Евросоюза".

"Они необходимы для укрепления устойчивости Украины в условиях противостояния российской агрессии и на пути к членству в ЕС", – отметил Зеленский.

В то же время, сообщил Зеленский, с Мелони скоординировал позиции накануне саммита Евросовета, где они обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС, необходимых для принятия решения о начале переговоров о вступлении.

Как подчеркнул президент Украины, он рассчитывает, что лидеры ЕС признают усилия Киева и сделают "этот исторический шаг", добавив, что Украина выполнила свою часть работы и доказала, что может достигать "огромных" результатов, несмотря на беспрецедентные вызовы.

"Я верю, что единство победит на саммите и Евросоюз подтвердит свою силу и лидерство", – указал Зеленский.

По словам президента, стороны также обменялись мнениями по имплементации украинской "формулы мира" и подготовки к Глобальному саммиту мира.

Как известно, на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря должны рассмотреть вопрос об открытии переговоров о вступлении с Украиной. Против открытия переговоров категорически выступает Венгрия.

В среду президент Владимир Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

О том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.