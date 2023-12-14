Разведка Британии: Новая дивизия РФ потерпела неудачу и огромные потери

Британская разведка рассказала о неудачной операции российских оккупантов в попытках выбить украинских защитников с плацдарма возле села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского оборонного ведомства.

По информации разведки, в начале декабря 2023 года новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ РФ, с высокой вероятностью, понесла "чрезвычайно большие" потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области.

Аналитики ссылаются на сообщения, что дивизию плохо поддерживали авиация и артиллерия, тогда как многие военнослужащие, скорее всего, были неопытными.

"После инцидента российские "военкоры" призвали командующего оперативно-тактической группировки "Днепр", генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку", – говорится в обзоре.

По словам разведчиков, это удар по репутации Теплинского как "одного из самых способных" российских полевых командиров, который также является командующим ВДВ, на войне против Украины.

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