Шольц пообіцяв "активно домагатися" згоди саміту ЄС про переговори з Україною

Глава німецького уряду Олаф Шольц ще раз заявив про свою підтримку відкриттю переговорів про вступ України до Євросоюзу і пообіцяв докласти зусиль для позитивного рішення саміту ЄС.

Про це Шольц сказав, прибувши на засідання Євроради у Брюсселі у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вже говорив у німецькому Бундестазі: Німеччина дуже підтримує пропозицію комісії щодо України. Тож ми також будемо тут активно намагатися досягти доброго європейського розуміння для спільних дій", – сказав Шольц, коментуючи головну тему саміту – європереговори з Україною.

Говорячи про потенційне вето Віктора Орбана, Шольц зазначив, що зараз важливо, "аби усі одне з одним поговорили, і щоб це відбулося з добрим наміром домовитися".

"Я абсолютно переконаний, що це необхідні дебати тут, у Європі. Ми повинні досягти прогресу у цих процесах приєднання (нових членів). Це є рішенням ЄС, що ми готові до розширення, що обговорюється з державами західних Балкан, Молдовою, Україною та Грузією", – додав канцлер Німеччини.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у четвер вранці ключові лідери спробували переконати Орбана у потребі підтримки України. Після цього угорський лідер заявив, що не проти вступу України у ЄС, але "не бачить причин" для переговорів.

Детально про розклад сил у Брюсселі читайте у статті "Австро-Угорщина проти України".