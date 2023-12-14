Шольц пообещал "активно добиваться" согласия саммита ЕС о переговорах с Украиной

Глава немецкого правительства Олаф Шольц еще раз заявил о своей поддержке открытию переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и пообещал приложить усилия для положительного решения саммита ЕС.

Об этом Шольц сказал, прибыв на заседание Евросовета в Брюсселе в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я уже говорил в немецком Бундестаге: Германия очень поддерживает предложение комиссии по Украине. Поэтому мы также будем здесь активно пытаться достичь хорошего европейского понимания для совместных действий", – сказал Шольц, комментируя главную тему саммита – европереговоры с Украиной.

Говоря о потенциальном вето Виктора Орбана, Шольц отметил, что сейчас важно, "чтобы все друг с другом поговорили, и чтобы это произошло с добрым намерением договориться".

"Я абсолютно убежден, что это необходимые дебаты здесь, в Европе. Мы должны достичь прогресса в этих процессах присоединения (новых членов). Это является решением ЕС, что мы готовы к расширению, что обсуждается с государствами западных Балкан, Молдовой, Украиной и Грузией", – добавил канцлер Германии.

Как сообщала "ЕвроПравда", в четверг утром ключевые лидеры попытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины. После этого венгерский лидер заявил, что не против вступления Украины в ЕС, но "не видит причин" для переговоров.

Подробно о раскладе сил в Брюсселе читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины".