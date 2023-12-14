У США засудять експосадовця ФБР за співпрацю з російським олігархом

Колишнього співробітника ФБР Чарльза Макгонігала буде засуджено у четвер після того, як він визнав себе винним у роботі на російського олігарха Олега Дерипаску, проти якого запроваджені санкції США, і якого прокурори вважають поплічником президента РФ Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Федеральні прокурори Мангеттена закликали окружного суддю США Дженніфер Реарден засудити Макгонігала до п'яти років ув'язнення. Це є максимально допустимим терміном за одним пунктом звинувачення у змові з метою порушення санкцій, у чому він визнав себе винним.

У поданні до суду вони заявили, що експосадовець ФБР зловживав навичками та впливом, які йому довірила його країна, таємно працюючи на ті самі загрози, від яких він раніше її захищав.

"Ніхто не знав про тяжкість злочинів Макгонігала краще, ніж він сам", – зазначили прокурори.

Адвокати Макгонігала заявили, що він не повинен бути засуджений до тюремного ув'язнення, стверджуючи, що їхній підзахисний взяв на себе відповідальність та вже втратив роботу.

За їхніми словами, Макгонігал вважав, що його робота на Дерипаску "відповідає" зовнішній політиці США, оскільки вона сприяла потенційному запровадженню санкцій проти іншого російського олігарха Владіміра Потаніна.

Раніше Макгонігал визнав, що справді співпрацював з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Експосадовця ФБР затримали у січні. Йому загрожує у цій справі до 5 років позбавлення волі.

Макгонігал окремо визнав себе винним за федеральним звинуваченням у приховуванні 225 тисяч доларів готівкою, які він нібито отримав від колишнього співробітника розвідки Албанії, коли ще був посадовцЭем ФБР. Винесення вироку за цими звинуваченнями заплановане на 16 лютого 2024 року.